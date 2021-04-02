В Баку и на Абшероне выделят землю под строительство солнечной электростанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотного проекта, связанного со строительством солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотного проекта, связанного со строительством солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт".

Как сообщает Report, согласно документу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры, связанные с подписанием "Инвестиционного договора", "Договора купли-продажи энергии", "Договора подключения к передающей сети", "Договора по аренде земли", "Прямых соглашений" и "Независимого инженерного договора" в связи со строительством солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт.

Кабинет министров должен представить президенту Азербайджанской Республики для утверждения соответствующие договоры, подписанные от имени Правительства Азербайджанской Республики и обеспечить осуществление необходимых мер для выполнения Министерством финансов Азербайджанской Республики совместно с Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Открытым акционерным обществом "Азерэнержи" обязательств, предусмотренных в "Инвестиционном договоре" и "Договоре купли-продажи", указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения;

Кроме того, Кабинету министров поручено совместно с соответствующими структурами обеспечить принятие соответствующих мер, направленных на усовершенствование необходимой внешней и внутренней инфраструктуры на территориях реализации пилотного проекта, подключение солнечной электростанции в предусмотренное время и с намеченными параметрами к сети в соответствии с "Договором купли-продажи энергии" и "Договором подключения к передающей сети", указанными в пункте 1 настоящего Распоряжения, а также исполнение других административных и технических вопросов, требуемых для своевременной реализации проекта; обеспечить принятие соответствующих мер для передачи в постоянное пользование Министерства энергетики Азербайджанской Республики с правом предоставления в аренду государственных земель по территориям, на которых будет построена солнечная электростанция установленной мощностью 230 МВт, на административных территориях города Баку и Абшеронского района.