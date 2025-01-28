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В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам

В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам Мы всегда держали транспортные вопросы в центре внимания, и за последние 15 лет в городе Баку было реализовано много крупных проектов, введены в эксплуатацию новые станции метро, созданы транспортные развязки, тоннели, мосты, проложены новые дороги. Если
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 15:43
В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам

Мы всегда держали транспортные вопросы в центре внимания, и за последние 15 лет в городе Баку было реализовано много крупных проектов, введены в эксплуатацию новые станции метро, созданы транспортные развязки, тоннели, мосты, проложены новые дороги. Если бы мы не проделали эту работу, транспорт в городе Баку сегодня был бы вообще парализован.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

"Но все-таки мы видим, что принятие очередной крупной программы принесет большую пользу. С этой целью некоторое время назад я дал соответствующие указания Министерству цифрового развития и транспорта по подготовке государственной программы, работа над которой проводилась в течение нескольких месяцев", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Preparation of state Baku transport program in progress
Версия на азербайджанском языке Bakı şəhərində nəqliyyat məsələləri ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır

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