В Баку демонтируется часть вывески со здания "Русского дома"

13:00

В Баку демонтируются вывески и надписи с помещения, где располагается Российский информационно-культурный центр ("Русский дом").

Как сообщает Report, уже демонтирована часть названия центра на русском языке.

Отметим, что ранее Азербайджан сообщил об отсутствии регистрации в качестве юридического лица Российского информационно-культурного центра – "Русского дома", представительства "Россотрудничества" в Азербайджане, и о серьезном нарушении организацией законодательства Азербайджана. После этого официальный Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского дома".

В сообщении МИД указывается, что деятельность подобных организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соблюдения договоренностей, достигнутых на двусторонней основе. Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в стране, ожидается, что российская сторона предпримет соответствующие меры в этом направлении.

Фото: Вугар Ханларов