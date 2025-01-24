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В Баку демонтированы препятствия для работы спасательной техники

В Баку демонтированы препятствия для работы спасательной техники Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятия по устранению искусственных препятствий, мешающих работе пожарной и спасательной техники.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 11:48
В Баку демонтированы препятствия для работы спасательной техники

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятия по устранению искусственных препятствий, мешающих работе пожарной и спасательной техники.

Как сообщает Report, на улице Исмаила Гидаятзаде в Наримановском районе Баку были убраны перекрытия дорог и подъездов, затруднявшие оперативное реагирование.

Такие меры направлены на обеспечение свободного доступа пожарных подразделений к зданиям и источникам воды.

В рамках рейдов в Наримановском и Бинагадинском районах столицы с жителями проведены разъяснительные беседы. МЧС напомнило о запрете блокировки путей доступа, что противоречит законодательству и влечет юридическую ответственность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qəza-xilasetmə texnikalarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran süni maneələr sökülüb

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