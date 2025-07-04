О нас

В Баку демонтирован торговый киоск у станции метро "28 Мая"

В Баку демонтирован торговый киоск у станции метро "28 Мая" На территории рядом со станцией метро "28 Мая" в центре Баку демонтирован незаконно установленный торговый киоск.
Внутренняя политика
4 июля 2025 г. 12:26
В Баку демонтирован торговый киоск у станции метро 28 Мая

На территории рядом со станцией метро "28 Мая" в центре Баку демонтирован незаконно установленный торговый киоск.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

По данным ИВ, в ходе проверки выяснилось, что киоск был размещен без соответствующего разрешения. Он был демонтирован силами городских служб.

Отметим, что ранее данный объект уже демонтировался в рамках благоустройства территории у Бакинского железнодорожного вокзала и названной станции метро, однако позднее вновь появился на прежнем месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi