В Баку демонтирован торговый киоск у станции метро "28 Мая"

На территории рядом со станцией метро "28 Мая" в центре Баку демонтирован незаконно установленный торговый киоск.

На территории рядом со станцией метро "28 Мая" в центре Баку демонтирован незаконно установленный торговый киоск.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

По данным ИВ, в ходе проверки выяснилось, что киоск был размещен без соответствующего разрешения. Он был демонтирован силами городских служб.

Отметим, что ранее данный объект уже демонтировался в рамках благоустройства территории у Бакинского железнодорожного вокзала и названной станции метро, однако позднее вновь появился на прежнем месте.