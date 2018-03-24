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    В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14 - ПОЛНЫЙ СПИСОК

    В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14.

    Report представляет полный список отделений получивших статус отдела:

    1-ое Отделение Хатаинского РУП

    2-ое Отделение Хазарского РУП

    4-ое Отделение Бинагадинского РУП

    12-ое Отделение Сабунчинского РУП

    17-ое Отделение Наримановского РУП

    18-ое Отделение Наримановского РУП

    19-ое Отделение Насиминского РУП

    22-ое Отделение Насиминского РУП

    24-ое Отделение Низаминского РУП

    25-ое Отделение Низаминского РУП

    29-ое Отделение Ясамальского РУП

    30-ое Отделение Сураханского РУП

    34-ое Отделение Хатаинского РУП

    37-ое Отделение Хатаинского РУП

    Напомним, что до этого семи отделениям полиции был предоставлен статус отделов. В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях.

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