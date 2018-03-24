В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14 - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14.

Report представляет полный список отделений получивших статус отдела:

1-ое Отделение Хатаинского РУП

2-ое Отделение Хазарского РУП

4-ое Отделение Бинагадинского РУП

12-ое Отделение Сабунчинского РУП

17-ое Отделение Наримановского РУП

18-ое Отделение Наримановского РУП

19-ое Отделение Насиминского РУП

22-ое Отделение Насиминского РУП

24-ое Отделение Низаминского РУП

25-ое Отделение Низаминского РУП

29-ое Отделение Ясамальского РУП

30-ое Отделение Сураханского РУП

34-ое Отделение Хатаинского РУП

37-ое Отделение Хатаинского РУП

Напомним, что до этого семи отделениям полиции был предоставлен статус отделов. В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях.