Проживающим в домах у обочин будут выдавать талоны для бесплатной парковки автомобилей

Пользователям легковых автомобилей, проживающим в домах и зданиях у обочин дорог, выдадут талоны для бесплатной парковки сроком на 3 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной кабинетом министров "Форме талонов частной парковки, а также правило их выдачи".

По документу, органы местной исполнительной власти, а также Бакинское транспортное агентство (на территории города Баку) ведут учет талонов частной парковки. Для пользователей легковых автомобилей, проживающих в домах и зданиях у обочин автомобильных дорог с парковочными местами, на основании их обращения органами местной исполнительной власти выделяется место для бесплатной парковки и выдается талон на бесплатную парковку (за исключением административной территории города Баку). Талоны бесплатной парковки на административной территории города Баку выдается Бакинским транспортным агентством.

Желающий получить талон частной парковки может обратиться в орган местной исполнительной власти лично или в электронной форме через интернет-сеть. За выдачу талона частной парковки с пользователя транспортных средств плата не взимается.