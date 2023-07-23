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В Баку будет сильный ветер, в регионах ожидаются переменные дожди, грозы

В Баку будет сильный ветер, в регионах ожидаются переменные дожди, грозы 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, днем ​​местами усилится северо-западный ветер.
Внутренняя политика
23 июля 2023 г. 12:21
В Баку будет сильный ветер, в регионах ожидаются переменные дожди, грозы

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, днем ​​местами усилится северо-западный ветер.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​27-32° тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 17-22° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda leysan olacaq

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