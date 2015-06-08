В Баку будет функционировать Дом Азербайджана

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в Доме Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в Доме Азербайджана во время первых Европейских игр каждый вечер будут обсуждаться результаты соревнований, успехи спортсменов, организовываться праздники в честь победителей.

Сооруженный в современном стиле Дом, по сути, считается неотъемлемой частью каждой Олимпиады. Здесь спортсменам, гостям столицы будут предложены развлекательные программы.

В Доме Азербайджана созданы все условия как для отдыха гостей, так и для того, чтобы они могли поделиться радостью успехов любимых команд и спортсменов.