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    В Баку будет функционировать Дом Азербайджана

    В Доме Азербайджана во время Евроигр будут обсуждаться результаты соревнований и успехи спортсменов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в Доме Азербайджана.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в Доме Азербайджана во время первых Европейских игр каждый вечер будут обсуждаться результаты соревнований, успехи спортсменов, организовываться праздники в честь победителей.

    Сооруженный в современном стиле Дом, по сути, считается неотъемлемой частью каждой Олимпиады. Здесь спортсменам, гостям столицы будут предложены развлекательные программы.

    В Доме Азербайджана созданы все условия как для отдыха гостей, так и для того, чтобы они могли поделиться радостью успехов любимых команд и спортсменов.

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