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В Баку благоустроен еще один двор

В Баку благоустроен еще один двор 25 октября в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, был благоустроен еще один двор.
Внутренняя политика
25 октября 2022 г. 14:15
В Баку благоустроен еще один двор

25 октября в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, был благоустроен еще один двор.

Как сообщили Report в исполнительной власти города Баку, обновленный двор включает в себя многоэтажные здания, в которых проживают 700 человек, расположенные на улице Ахмеда Раджабли 11 и 13 и улице Фатали хана Хойского 111, 11а в Наримановском районе Баку.

В благоустроенном дворе созданы все условия с учетом комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, заложена детская площадка, построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения.

По желанию жителей во дворе установлены новые фонарные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлен асфальт и кровля, реконструирована электрическая система.

Кроме того, на территории двора высажено 210 пород деревьев и тысячи кустарников, на площади 1500 квадратных метров создана зеленая полоса.

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