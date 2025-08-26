В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна.

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Гасима Мамедгасанова, его отец Билал Мамедгасанов в своих показаниях заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Ходжалы.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, правопреемник потерпевшего Ризвана Ахмедова, его мать Мекка Ахмедова в своих показаниях сказала, что ее сын погиб в результате обстрела со стороны врага в городе Ходжалы.

Правопреемник потерпевшего Турала Сеидова, его мать Фарида Сеидова рассказала, что ее сын погиб в Ходжалы в результате взрыва мины, заложенной врагом, когда управлял автомобилем марки "КамАЗ".