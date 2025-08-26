О нас

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 20:32
Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Гасима Мамедгасанова, его отец Билал Мамедгасанов в своих показаниях заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Ходжалы.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, правопреемник потерпевшего Ризвана Ахмедова, его мать Мекка Ахмедова в своих показаниях сказала, что ее сын погиб в результате обстрела со стороны врага в городе Ходжалы.

Правопреемник потерпевшего Турала Сеидова, его мать Фарида Сеидова рассказала, что ее сын погиб в Ходжалы в результате взрыва мины, заложенной врагом, когда управлял автомобилем марки "КамАЗ".

Версия на английском языке ФотоStatements of victims and their legal heirs heard at Vardanyan’s trial
Версия на азербайджанском языке ФотоVardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

