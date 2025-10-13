Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внутренняя политика
    13 октября, 2025
    • 19:45
    В суде изучены документы о ракетном обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана

    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судебный процесс продолжился оглашением документов о ракетном обстреле Вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана.

