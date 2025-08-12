В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и законным наследникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Гамида Гамидли - его отец Алисахиб Искендеров заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Шамистана Юсифли - его отец Шукран Аманов сказал, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником в направлении Агдере.

Правопреемник потерпевшего Мехди Аббасова - его отец Амрах Аббасов заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником.

Потерпевший Анар Аскеров в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате взрыва "мины-сюрприза" в Агдаме. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сказал, что позже выяснилось, что мина была произведена в Армении.