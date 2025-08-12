О нас

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна
Внутренняя политика
12 августа 2025 г. 18:45
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и законным наследникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Гамида Гамидли - его отец Алисахиб Искендеров заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Шамистана Юсифли - его отец Шукран Аманов сказал, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником в направлении Агдере.

Правопреемник потерпевшего Мехди Аббасова - его отец Амрах Аббасов заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником.

Потерпевший Анар Аскеров в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате взрыва "мины-сюрприза" в Агдаме. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сказал, что позже выяснилось, что мина была произведена в Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоTestimonies of victims and legal heirs heard in Ruben Vardanyan trial
Версия на азербайджанском языке ФотоVardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi