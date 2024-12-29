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В бакинском поселке Мехдиабад похоронена погибшая в авиакатастрофе Лейла Байрамова

В бакинском поселке Мехдиабад похоронена погибшая в авиакатастрофе Лейла Байрамова 18:04
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 18:14
В бакинском поселке Мехдиабад похоронена погибшая в авиакатастрофе Лейла Байрамова

В Баку завершилась церемония прощания с Лейлой Байрамовой (1963 года рождения), погибшей в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает Report, Байрамова похоронена на кладбище поселка Мехдиабад.

В церемонии похорон приняли участие родственники погибшей, местные чиновники, руководители местных правоохранительных органов, сотрудники управлений и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəyyarə qəzasında həlak olan Leyla Bayramova Mehdiabadda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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