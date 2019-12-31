В Азербайджане зарегистрировали 77 кандидатов в депутаты

В Азербайджане зарегистрировано 77 кандидатов в депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, на сегодняшний день для участия в выборах обратились 2097 человек: "Утверждены кандидатуры 1782 человек. Из них 452 кандидата были выдвинуты 19 политическими партиями, 12 человек - инициативными группами".

Он отметил, что 1535 кандидатов взяли подписные листы, 290 уже сдали их: "Зарегистрировано 77 кандидатов. Семеро из них члены политических партий".

Крайний срок подачи документов для регистрации – 18:00 10 января 2020 года.