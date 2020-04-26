В Азербайджане зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджанской Республике зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, 59 больных выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, в стране до настоящего времени выявлено 1 645 случаев заражения коронавирусом, 1 139 человек прошли лечение и выздоровели, 21 человек скончался, а 485 продолжают лечение в больницах особого режима. Из них 18 находятся в критическом состоянии, 25 – в состоянии средней тяжести, здоровье остальных стабильно.