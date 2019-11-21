Орудж Залов: За преступления против детей 266 человек привлечены к ответственности

"За первые 9 месяцев этого года против детей было совершено 159 насильственных преступлений, к ответственности привлекли 266 человек".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Орудж Залов заявил на конференции на тему "Предотвращение и пресечение насилия в отношении детей".

По его словам, за первые 9 месяцев этого года было проведено до 1200 рейдов и проверок с участием представителей соответствующих государственных органов и общественных организаций по защите прав и интересов несовершеннолетних, предотвращению различных незаконных действий в их отношении.

По словам заместителя министра, продолжается работа по предотвращению жестокого обращения с детьми, защите детей и молодежи от радикальных религиозных влияний, их вступления в незаконно действующие общины.