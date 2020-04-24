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В Азербайджане возможно повторное ужесточение карантинного режима

В Азербайджане возможно повторное ужесточение карантинного режима

© Report

Вследствие распространения вируса COVID-19 регулярно анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и применяются правила в соответствии с существующей ситуацией.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. 

Было отмечено, что если динамика заражения вирусом COVID-19 и общая ситуация в стране в связи с болезнью создадут необходимость, возможно повторное ужесточение особого карантинного режима.

Все меры против вируса COVID-19 осуществляются ради обеспечения здоровья и безопасности населения. За прошедший период именно благодаря солидарности государства и граждан удалось предотвратить широкое распространение вируса на территории страны. В связи с этим призываем каждого, исходя из личной социальной ответственности, активно поддерживать меры, осуществляемые государством, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

В нынешней ситуации, связанной с COVID-19, призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимально контактировать с другими лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. Ввиду того, что борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против болезни рекомендуются как повседневный образ жизни для каждого человека.

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