В Азербайджане в министерстве увеличено число заместителей из-за коронавируса

Количество заместителей министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики увеличено.

Как сообщает Report, этот шаг направлен на обеспечение более эффективной организации мероприятий по борьбе с коронавирусом в Нахчыванской Автономной Республике.

В то же время Минздрав создал сектор санитарно-эпидемиологического контроля в составе 3 сотрудников.

Распоряжением председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова Зейнаб Натиг гызы Мустафаева назначена заместителем министра здравоохранения Нахчыванской АР.

Отметим, что З.Мустафаева ранее занимала должность директора Нахчыванского городского центра гигиены и эпидемиологии.