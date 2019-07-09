Памятник Фарману Салманову установят в Шамкире - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечивании памяти Фармана Салманова.

Как сообщает Report, распоряжение было подписано с целью увековечивания памяти известного азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Российской академии наук, Героя социалистического труда Фармана Гурбан оглу Салманова.

Памятник Фарману Салманова будет установлен в городе Шамкире. Кроме того, общеобразовательному учреждению в Шамкирском районе, в котором учился Фарман Салманов, будет присвоено имя ученого.

Согласно распоряжению, учреждена "Стипендия имени Фармана Салманова" для 2-х особо одаренных студентов, получающих образование в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.