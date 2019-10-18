В Азербайджане существенно увеличены расходы на образование, здравоохранение и соцзащиту

В госбюджете 2020 года расходы на сферы науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, искусства, информации, физвоспитания, молодежной политики и другие подобные предусмотрены в размере 8402,3 млн манатов, что на 2127,6 млн манатов или 33,9% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report, это отражено в документе проекта государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики в 2020 году.

Было отмечено, что удельный вес расходов по названным сферам в составе расходов госбюджета составит 31,2%, по сравнению с ВВП – 10,1%, что соответственно на 6,3 и 2,2 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

В бюджете 2020 года финансовое обеспечение целевых госпрограмм и мероприятий по расходам на сферы науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, искусства, информации, физвоспитания, молодежной политики и другие подобные спрогнозировано в размере 1929,2 млн манатов, что по сравнению с 2019 годом на 911,6 млн манатов или в 1,9 раза больше.