В Азербайджане созданы новые избирательные участки - СПИСОК

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В связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана в составе окружных избирательных комиссий районов вынужденных переселенцев созданы новые избирательные участки.

Как стало известно Report, в составе Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 созданы избирательные участки №57 (в городке на территории Станция-Сумгайыт в Абшеронском районе, в здании полной средней школы села Хал Кенд Губадлинского района), №58 (в жилом комплексе "Гобу Парк 2" в Гарадагском районе, в здании полной средней школы №20 в Зангеланском районе), №59 (в недавно заложенном городке в поселке Кюрдахан Сабунчинского района, в здании Шушинской городской полной средней школы №7).

В то же время в составе Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120 созданы новые избирательные участки №78 (в здании церемониального дома в городке для вынужденных переселенцев в 12-м микрорайоне Сумгайыта) и №77 (в недавно заложенном городке на территории Станция-Сумгайыт Абшеронского района, в здании полной средней школы села Хал Кенд Губадлинского района).

Выборы в Милли Меджлис состоятся 9 февраля.