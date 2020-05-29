​В Азербайджане создана новая система по борьбе с коронавирусом

В рамках борьбы с коронавирусом (COVID-19) на сайте www.koronavirusinfo.az создана система "Правила одинаковы для всех".

Как сообщает Report, целью проекта является усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах деятельности и направлениях, где в период пандемии действует особый санитарный режим.

Информацию о нарушениях, выявленных в деятельности учреждений общепита, туризма и гостиничного дела, общественного транспорта, учреждений, осуществляющих прием граждан, а также в сфере торговли, услуг и в офисах, можно отправить на номер WhatsApp +99451 206 55 72. Оповещение должно быть подкреплено фотографиями, подтверждающими факт нарушения.

Таким образом, граждане получат возможность своевременно информировать соответствующие органы в период карантина и оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Информация будет опубликована на портале и в средствах массовой информации на правах сохранения анонимности автора. Лица, допустившие правонарушения, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в рамках действующего законодательства. С методическими указаниями по профилактике и предотвращению распространения коронавируса можно ознакомиться на сайте www.koronavirusinfo.az.