В Азербайджане создадут новую систему регистрации потребителей наркотиков

В Азербайджане создадут новую систему регистрации для сбора информации о потребителях наркотиков.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане мероприятий по реализации Госпрограммы", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, для получения и сбора более полной, ясной и конкретной информации о потребителях наркотиков в 2019-2020 годы Министерство здравоохранения разработает новую, отвечающую современным требованиям систему регистрации.

Кроме того, в этом году для создания сборника данных об обороте наркотических средств и психотропных веществ, не являющихся тайной личной жизни, планируется создание Национального информационного центра о злоупотреблении наркотическими и психотропными веществами. Это будет осуществлено совместно с Кабинетом министров, рабочей группой Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ.