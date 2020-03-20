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В Азербайджане ряд госорганов отправляют в отпуск

​В Азербайджане ряд госорганов отправляют в отпуск

Премьер-министр Али Асадов направил письмо руководителям ряда органов местной и центральной исполнительной власти, а также госструктур.

Как передает Report, в письме говорится, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа правительство Азербайджана проводит профилактические мероприятия, в рамках которых сотрудники государственных органов и ведомство, а также находящихся в их подчинении структур с 29 марта 2020 года должны быть направлены в неоплачиваемый отпуск сроком на один месяц с сохранением заработной платы. 

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