​В Азербайджане ряд госорганов отправляют в отпуск

Премьер-министр Али Асадов направил письмо руководителям ряда органов местной и центральной исполнительной власти, а также госструктур.

Как передает Report, в письме говорится, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа правительство Азербайджана проводит профилактические мероприятия, в рамках которых сотрудники государственных органов и ведомство, а также находящихся в их подчинении структур с 29 марта 2020 года должны быть направлены в неоплачиваемый отпуск сроком на один месяц с сохранением заработной платы.