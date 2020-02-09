В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

Во всех избирательных участках в Азербайджане началось голосование в связи внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, голосование началось в 08:00.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов провел пресс-конференцию в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.

Он отметил, что все избирательные участки приведены в состояние полной готовности для голосования. Он сказал, что после объявления выборов ЦИК предпринял все необходимые меры. ЦИК и окружные избирательные комиссии предприняли все шаги в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса.

Мазахир Панахов сообщил, что парламентские выборы пройдут в 5573 участках по 125 избирательным округам. 10 из 125 это округа вынужденных переселенцев. 340 тыс. 689 вынужденных переселенцев смогут проголосовать в 523 участках. В 1000 из 5573 участков установлены веб-камеры. Участкам розданы 5 млн 387 тыс. 600 избирательных бюллетеней.

Председатель отметил, что на парламентских выборах 5 миллионов 329 тысяч 460 граждан смогут воспользоваться правом голосования.

Председатель ЦИК довел до внимания, что на парламентских выборах будут бороться 1314 кандидатов в депутаты. Кандидатуры 246 человек из зарегистрированных были выдвинуты политическими партиями, 1057 человек – по собственной инициативе, 11 человек – инициативными группами. В целом число кандидатов, имеющих партийную принадлежность, составляет 305 человек. 79 процентов зарегистрированных кандидатов - мужчины, 21 процент - женщины. Для участия в парламентских выборах обратились в целом 2431 человек. До настоящего времени отозваны кандидатуры 321 человека из 1637 зарегистрированных, кандидатуры 2 человек - ликвидированы.

Мазахир Панахов сказал, что в связи с выборами в Милли Меджлис аккредитацию прошли 883 международных наблюдателя. Они представляют 59 международных организаций и 58 стран. Число зарегистрированных местных наблюдателей составляет 77 тыс. 790 человек. Из них 35 тыс. 152 – представители политических партий, 2737 - НПО.

Председатель отметил, что ход парламентских выборов будут освещать 199 представителей 132 международных СМИ, принадлежащих 47 странам. В их числе – журналисты США, Мексики, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Турции, России и других стран. Международные журналисты обладают равными правами с представителями местной печати. Как и местные журналисты, они свободно, без какого-либо разрешения, могут посещать избирательные участки.

Отметим, что информационный центр ЦИК предоставит предварительную информацию о ходе и результатах голосования в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Информация о ходе и результатах голосования считается предварительной, не имеющей юридической силы информацией.

Голосование завершится в 19:00.