В Азербайджане привели к присяге новых адвокатов

Состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты, успешно сдавших экзамен по специальности и обязательный курс обучения для приема в Коллегию адвокатов.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали члены Президиума Коллегии адвокатов, руководители адвокатских структур, депутаты, представители посольств зарубежных стран, местных и международных организаций, а также СМИ.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Следует отметить, что 87 кандидатов в адвокаты, успешно сдавших письменные и устные экзамены, прошли месячный курс обучения в Академии юстиции.