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В Азербайджане прекращается смягчение карантинного режима

В Азербайджане прекращается смягчение карантинного режима

В последние дни наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.  

"Возникла новая ситуация. Причиной является несоблюдение гражданами правил карантинного режима. Становится актуальным вопрос прекращения смягчения карантинного режима. Обсуждались различные варианты, в частности вопрос об ограничениях. Может вступить в силу правило полного ограничения с вечера пятницы до утренних часов понедельника", - сказал И.Мамедов. 

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