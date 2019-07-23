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В Азербайджане подготовят ежегодный национальный отчет о борьбе с наркоманией

В Азербайджане подготовят ежегодный отчет о борьбе с наркоманией

В Азербайджане подготовят ежегодный национальный отчет о борьбе с наркоманией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева “Плане мероприятий по выполнению Госпрограммы".

Согласно документу, этот отчет ежегодно до 30 января будет готовить Госкомиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ.

В течение января отчеты соответствующих министерств, комитетов и других организаций об исполнении мероприятий будут обобщены и представлены в Госкомиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ на обсуждение.

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