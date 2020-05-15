В Азербайджане отменяется система SMS-разрешений

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), общее количество людей, инфицированных вирусом, и динамику выздоровления пациентов, было принято решение ослабить некоторые ограничения в рамках особого карантинного режима с 18 мая.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

Было отмечено, что принимая во внимание существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, число активных больных и скорость заражения с 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется система разрешения для выхода из дома посредством SMS-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az" или предоставления служебного удостоверения.