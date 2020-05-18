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В Азербайджане открываются кафе и рестораны

В Азербайджане открываются кафе и рестораны

В Азербайджане с сегодняшнего дня возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания.

Как сообщает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров принял соответствующее решение 15 мая.

Отмечено, что обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания возобновляется с 08:00 до 18:00 часов (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).

Отметим, что услуги в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания в период пандемии должны осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями, предоставляемыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Соблюдение этих правил является прямой обязанностью руководящих лиц и сотрудников объектов общественного питания, а также клиентов, пользующихся данными услугами. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.

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