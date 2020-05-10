​В Азербайджане от коронавируса излечились 1 650 человек

Обнародовано число излечившихся от коронавируса в Азербайджане.

Как передает Report, соответствующую информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

До настоящего времени в Азербайджане COVID-19 заразились 2 519 человек, из которых вылечились 1 650 человек, скончались 32 человека, 837 инфицированных продолжает лечение в больницах особого режима.

Состояние 33 инфицированных считается тяжелым, состояние 40 человек - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 193 411 теста.