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В Азербайджане названо число женщин, избранных в муниципалитеты

В Азербайджане названо число женщин, избранных в муниципалитеты

Число женщин, победивших на муниципальных выборах 23 декабря, составило 5 882 человека.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), число женщин, избранных на муниципальных выборах этого года, составило 38,81% от общего числа победивших кандидатов.

Число мужчин, победивших на муниципальных выборах, составило 9 272 человека. Это первый подобный показатель в истории Азербайджана по сравнению с предыдущими выборами.

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