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В Азербайджане названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО

​В Азербайджане названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов

В Азербайджане объявлено количество пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии и искусственного дыхания.

Как передает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), число пациентов с COVID-19, находящихся в настоящее время в отделении интенсивной терапии составляет 132, а 30 - подключены к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ).

Отметим, что до сих пор в стране выявлено 10 324 случаев заражения коронавирусом. 5 739 человек выздоровели, 122 скончались.

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