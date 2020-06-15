В Азербайджане названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане объявлено количество пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии и искусственного дыхания.

Как передает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), число пациентов с COVID-19, находящихся в настоящее время в отделении интенсивной терапии составляет 132, а 30 - подключены к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ).

Отметим, что до сих пор в стране выявлено 10 324 случаев заражения коронавирусом. 5 739 человек выздоровели, 122 скончались.