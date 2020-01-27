В Азербайджане начался процесс печати избирательных бюллетеней

Сегодня в типографии Милли Меджлиса Азербайджана начался процесс печати избирательных бюллетеней в связи с парламентскими выборами, назначенными на 9 февраля.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов и члены комиссии приняли участие в соответствующем мероприятии в типографии ММ.

Председатель ЦИК сообщил, что в 125 избирательных округах будет напечатано 5 миллионов 387 тысяч 600 бюллетеней.

По его словам, бюллетени для голосования будут распространены в избирательных округах Нахчыванской Автономной Республики, затем в других избирательных округах Азербайджана и, в конце, в избирательных округах Сумгайыта, Абшерона и Баку.