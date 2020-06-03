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В Азербайджане могут вновь внедрить систему SMS-разрешения

В Азербайджане могут вновь внедрить систему SMS-разрешения

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Вполне возможно, что некоторым лицам будут предоставляться SMS-разрешения.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Это не будет как ранее. Разрешения будут предоставляться в особых случаях, связанных со здоровьем человека. А пользоваться общественным и личным транспортом будет невозможно", - отметил он. 

Отметим, что в Азербайджане запретят выходить на улицу в воскресные дни.

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