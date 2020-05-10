В Азербайджане коронавирусом заразились еще 97 человек, 30 выздоровели

В Азербайджане отмечено 97 новых случаев заражения COVID-19, еще 30 человек выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Отмечается, что умер один пациент, 1949 года рождения, страдавший артериальной гипертензией, почечной недостаточностью, сахарным диабетом.

На сегодняшний день в республике выявлено 2 519 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1 650 человек вылечился, 32 пациента умерли, 837 - продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 33 из них оценивается как тяжелое, 40 - средней тяжести.

За прошедший период было проведено 193 411 тестов на выявление новых случаев заражения.