В Азербайджане коронавирусом заразились еще 136 человек, 71 вылечились

В Азербайджане зафиксировано 136 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны домой 71 человек.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Три человека, 1932, 1956 и 1965 годов рождения, с положительным результатом на COVID-19, умерли.

До настоящего времени в нашей стране было выявлено 3 274 случаев заражения коронавирусом, 2 015 инфицированных излечились, 39 человек умерли, 1 220 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 43 человек тяжелое, а у 58 считается средне-тяжелым.

За минувший период было проведено 232 077 тестов на выявление новых случаев заражения.