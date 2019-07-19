В Азербайджане к процессу переписи населения привлекут 43 тыс. человек

В Кабинете министров Азербайджана состоялось очередное расширенное заседание Центральной комиссии по содействию переписи населения.

Как сообщает Report, в заседании, проведенном под руководством вице-премьера, председателя комиссии Али Гасанова, приняли участие председатели районных комиссий содействию переписи населения, заместители глав городских и районных городских исполнительных властей, руководители и представители соответствующих госструктур.

А.Гасанов сообщил, что перепись населения проводится с указом президента Ильхама Алиева от 2016 года "О проведении переписи населения Азербайджанской Республики в 2019 году".

На заседании отметили, что к процессу переписи населения привлекут 43 тыс. человек. Уже подготовлены материалы переписи. Напечатаны опросные листы в соответствии с численностью населения. В опросном листе из 28 пунктов приведены около 280 показателей по 46 вопросам. Большое значение имеет внесение населением полного, подробного ответа на опросах. Большая задача выпадает на СМИ в широком донесении до населения этого процесса

Отметим, что перепись населения, которая согласно законодательству Азербайджана, проводится каждые 10 лет, состоится 1-10 октября 2019 года.