В Азербайджане в связи с коронавирусом десять больниц работают в особом режиме

"Как вам известно, закрылись все детские сады, школы, вузы. Было запрещено проведение массовых мероприятий. С 14 марта были введены специальные правила поведения, общественности предоставляется достаточно информации по данному вопросу. По моему указанию граждане регулярно полностью информируются о заболевании, его распространении и последствиях".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Принимаются карантинные меры, приобретены новые лаборатории. За короткое время приобретены четыре самые современные лаборатории, и в настоящее время их количество достигло 10. При необходимости будут приобретены дополнительные лаборатории. Десять больниц работают в особом режиме. Они расположены в различных регионах нашей страны, в том числе в Баку. В этих больницах проводится лечение больных, а также принимаются карантинные меры", - добавил президент Ильхам Алиев.