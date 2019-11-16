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В Азербайджане для участия в муниципальных выборах зарегистрировано более 22 тыс кандидатов

В Азербайджане для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 22

"В Азербайджане 41 841 человек обратились в окружные избирательные комиссии для участия в муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря этого года".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сказал, что 27 249 человек подали заявления в частном порядке: "Кандидатуры 14 564 человек выдвинуты политическими партиями, еще 28 кандидатур предложены инициативными группами". М.Панахов отметил, что для участия в муниципальных выборах было зарегистрировано 22 529 кандидатов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. Последние муниципальные выборы состоялись в стране 23 декабря 2014 года.

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