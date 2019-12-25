В Азербайджане будет контролироваться соответствие строительных проектов архитектурному облику территории

В Азербайджане будет осуществляться контроль над соответствием архитектурных решений строительных проектов архитектурному облику соответствующей территории.

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение подразумевает изменения, связанные с исполнением поручения президента о соответствии строящихся зданий архитектурному облику территории, на которой они находятся.

Согласно изменениям в соответствии с решением Кабмина под номером 493, при подготовке любого подробного плана (план, отражающий градостроительные требования к закладке квартала, поселка и др. жилых участков или их части) будет требоваться создание визуального отображения в 3D формате планируемой территрии.