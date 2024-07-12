В Азербайджанском институте теологии пройдёт акция по сдаче крови

16 июля, в день Ашура, в Азербайджанском институте теологии при Государственном комитете по работе с религиозными организациями пройдет акция по сдаче крови.

16 июля, в день Ашура, в Азербайджанском институте теологии при Государственном комитете по работе с религиозными организациями пройдет акция по сдаче крови.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, в акции, организованной по инициативе комитета при поддержке Молодежного фонда, Национального форума неправительственных организаций (НПО), Союза добровольных организаций Азербайджана, примут участие волонтеры и другие представители общественности.

Донорская кровь будет использована в лечении больных гемофилией, талассемией и других пациентов, нуждающихся в переливании крови.

В организации заявили, что, по исламской религии, во время церемоний Ашура недопустимо причинение вреда телу, пролитие крови и другие суеверные действия.

Севиль Сеймур