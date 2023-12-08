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В Азербайджанской армии проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией

В Азербайджанской армии проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией В рамках учебно-методических сборов с начальниками отделов и подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению видов войск, соединений, объединений, частей, соответствующих кафедр и циклов военно-учебных заведений специального
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 18:15
В Азербайджанской армии проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией

В рамках учебно-методических сборов с начальниками отделов и подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению видов войск, соединений, объединений, частей, соответствующих кафедр и циклов военно-учебных заведений специального назначения, помощниками начальников штабов воинских частей по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами был проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На семинаре, состоявшемся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны с участием представителей Министерства обороны и Военной прокуратуры, были проведены просветительские беседы о мерах по борьбе с коррупцией, роли информации в обеспечении прозрачности и на другие темы.

Было подробно рассказано о мероприятиях, проводимых Министерством обороны в связи с реализацией "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", утвержденного соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики.

На мероприятии говорилось о работе, проводимой в целях повышения эффективности и организации мер по борьбе с коррупцией, изучения международного опыта в этой области, участники были проинформированы о требованиях законодательства.

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Версия на английском языке ФотоSeminar on combating corruption held in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair seminar keçirilib

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