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В Азербайджанской армии прошли церемонии принесения присяги новобранцами

В Азербайджанской армии прошли церемонии принесения присяги новобранцами 16:56
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 17:08
В Азербайджанской армии прошли церемонии принесения присяги новобранцами

В воинских частях Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, мероприятия начались с выноса боевого знамени и минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Новобранцы поклялись быть верными Родине и соблюдать Военную присягу.

Представители Минобороны и командиры частей поздравили личный состав, подчеркнув важность воинской дисциплины, боевой подготовки и верности присяге.

Мероприятия завершились торжественным маршем военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds military oath-taking ceremonies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

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