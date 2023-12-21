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В школах Азербайджана будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений

В школах Азербайджана будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений В азербайджанских школах будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 11:58
В школах Азербайджана будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений

В азербайджанских школах будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

Выступая с законопроектом, заместитель председателя комитета Муса Гасымлы и члены комитета Камила Алиева, Этибар Алиев, Агия Нахчыванлы, Тамам Джафарова, Анар Искендеров отметили важность и актуальность изменений в закон.

По окончании онлайн-сессии законопроект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Ульвия Агаева, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Парвин Керимзаде, Мушфиг Мамедли, Джейхун Мамедов, Фатма Йылдырым и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəktəblərdə gender bərabərliyi və şəxsiyyətlərarası münasibətlərə dair mövzular tədris olunacaq

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