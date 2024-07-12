В Азербайджане завершился процесс создания избирательных участков в воинских частях и СИЗО

В Азербайджане завершилось создание избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах (СИЗО) и пенитенциарных учреждениях.

В Азербайджане завершилось создание избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах (СИЗО) и пенитенциарных учреждениях.

Как передает Report , это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис".

В документе отмечается, что процесс должен быть завершен до 13 июля.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, избирательные участки создаются соответствующими окружными комиссиями по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти и муниципальной структурой с учетом необходимости создания максимально благоприятных условий для избирателей. При создании избирательных участков непосредственно перед выборами (референдумом) они создаются не менее чем за 50 дней до дня голосования. В решении окружной избирательной комиссии о создании избирательного участка должны точно указываться границы участка (если избирательный участок охватывает часть населенного пункта, то наименования улиц с учетом номеров домов).

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.