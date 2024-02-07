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В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 19:00
В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, закрылись все избирательные участки на территории страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по состоянию на 17:00 проголосовали 4 590 075 избирателей. Явка избирателей на выборах составила 70,85%.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что предварительные результаты будут объявлены в 21:00.

Впервые после обретения независимости выборы проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı səsvermə başa çatıb
Версия на английском языке ФотоVoting in snap presidential election in Azerbaijan ends

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