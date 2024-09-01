В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана и Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени.

По данным ЦИК, явка на выборах в Милли Меджлис Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 33,82% (проголосовали 2 172 087 человек).

За 125 депутатских кресел в Милли Меджлисе боролись 990 кандидатов. За 45 депутатских мандатов на выборах в Верховный Меджлис боролись 187 кандидатов.

Всего для реализации избирательного права граждан по 125 избирательным округам создано 6 478 избирательных участков. Общее число избирателей в Азербайджане достигает 6 млн 421 тыс. 960 человек.

Знаменательным является то, что данные выборы стали первыми парламентскими выборами, которые прошли на всей суверенной территории Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре, где зарегистрированы свыше 42 тыс. избирателей, было создано 54 избирательных участка.

Напомним, что 21 июня Милли Меджлис направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных парламентских выборов, за документ проголосовали 105 депутатов, против - один.

Глава государства 28 июня подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.