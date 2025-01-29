В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

В Азербайджане завершился процесс голосования на муниципальных выборах.

В Азербайджане завершился процесс голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 19:00.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17:00 явка составила 28,77%. К этому времени проголосовал 1 715 291 избиратель.

Муниципальные выборы проходили в 118 избирательных округах, где было открыто 5 846 участков. За 8 071 мандат в 685 муниципалитетах боролись 16 092 кандидата.

По данным ЦИК, число избирателей, имеющих право голоса, составило 5 961 987 человек.



Фото: Самира Гасанова