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В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах В Азербайджане завершился процесс голосования на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 19:00
В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

В Азербайджане завершился процесс голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 19:00.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17:00 явка составила 28,77%. К этому времени проголосовал 1 715 291 избиратель.

Муниципальные выборы проходили в 118 избирательных округах, где было открыто 5 846 участков. За 8 071 мандат в 685 муниципалитетах боролись 16 092 кандидата.

По данным ЦИК, число избирателей, имеющих право голоса, составило 5 961 987 человек.


Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı səsvermə yekunlaşıb

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